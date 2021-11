A. Pisani, ex avv. di Diego: “E’ immortale, si parlerà di lui per sempre”

Queste le parole di Angelo Pisani, ex avvocato di Diego Armando Maradona ad 1 Station Radio: “Sono stato amico di Maradona, non solo suo avvocato. Sono stato io a far riabbracciare Diego e suo figlio Diego JR, oltre ad averlo aiutato nella battaglia con il fisco italiano. Questo mi ha gratificato più di tutto. Diritti di immagine? Io lo dissi in tempi non sospetti: ricordiamo innanzitutto che Diego è immortale e si parlerà di lui per sempre, in tutti i campi. In tv, in radio, nei libri, sulle magliette. Fin da quando Diego era a Napoli, era contento che chi non aveva troppe disponibilità economiche potesse anche “sfruttare” il suo nome per andare avanti. Era molto generoso, ma non avrebbe mai voluto che qualcuno speculasse sul suo nome si arricchisse. Su questo Diego JR fa benissimo ad intraprendere una battaglia di civiltà, di etica e di valori nei confronti di coloro che vogliono sfruttare l’immagine del Pibe de Oro.”

Fonte: 1 Station Radio