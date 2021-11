Zazzaroni: “Il Napoli ha pagato la cattiva prestazione di alcuni calciatori, su tutti Zielinski”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “La vittoria del Bologna? Mihajlović sta facendo un ottimo lavoro con una squadra formata per lo più da ragazzi molto giovani. A mio avviso, il Bologna rientra in quelle formazioni di centro classifica che possono togliere punti alle prime della classe. Il mio giudizio sul derby? Per 75 minuti ha dominato l’Inter, poi nel finale è venuto fuori il Milan. Non ho capito la decisione di Simone Inzaghi di far calciare il secondo rigore a Lautaro Martínez, considerando che Çalhanoğlu era molto carico. L’esultanza di Çalhanoğlu? Francamente non mi interessa entrare nella psicologia dei calciatori, sono attento solo alle loro performance sul campo. Il pareggio del Napoli? Ha perso una grande occasione per allungare sulle milanesi. Ora avrà un calendario duro e questi due punti persi potrebbero pesare sul prosieguo del campionato. Napoli stanco? Non mi è sembrato, ha pagato più la cattiva prestazione di alcuni calciatori, su tutti Zieliński, che finora è l’unica delusione in questo avvio di stagione. La prestazione dell’arbitro Ayroldi? Non mi ha convinto e, in generale, non mi piace. Il mio giudizio sul VAR? Purtroppo non si capisce come venga utilizzato, come si è visto in Venezia-Roma. Il grosso problema è la mancanza di uniformità nelle decisioni dei direttori di gara”.