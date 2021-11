WOMEN CHAMPIONS – J. Montemurro (all. Juventus): “Il Wolfsburg dovrà avere paura di noi”

Domani alle ore 21,00 all’Allianz Stadium, la Juventus affronterà per la Women Champions il Wolfsburg per la terza giornata della fase a gironi. Le bianconere sono reduci dal successo contro il Servette e dalla sconfitta di misura contro il Chelsea. Quest’oggi le parole del tecnico J. Montemurro. “Il Wolfsburg deve avere paura di noi, siamo a casa. Noi non abbiamo problemi a confrontarci con queste squadre, lo facciamo prima di tutto per imparare senza avere timore di sbagliare. Siamo contenti di giocare contro una grande squadra come il Wolfsburg. Più giochiamo queste partite più prenderemo familiarità con questo tipo di situazioni. Ogni partita è importante, con la Sampdoria abbiamo visto che dobbiamo essere pazienti per vincere anche se abbiamo il controllo della gara. Son tutte decisive, per noi è un grand stimolo avere quest’occasione e essere in questa situazione. Ogni partita è un cresciuta, questa sarà una gara diversa da quella col Chelsea. Dovremo avere più coraggio con la palla, se riusciremo a dominare la fase di possesso sarà importante per noi. Caruso sta bene. Boattin e Nilden? Siamo fortunati ad avere due giocatrici di grande qualità in quella posizione avendo anche tante partite da giocare. Boattin sta bene, ha avuto solo un sovraccarico. Hurtig è tanto tempo che non si ferma, ha preso solo una settimana di vacanza dopo le Olimpiadi. Dobbiamo darle un po’ di riposo in qualche modo, però la vedo bene, è in buona condizione. Stare in questo stadio è stato emozionante, poi fare l’allenatore di una grande società… Fare una prestazione così contro una grande squadra come il Chelsea, è stata una serata speciale che speriamo di ripetere domani. Non nel risultato”.

Fonte: juventus.it