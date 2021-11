UFFICIALE – Per Italia-Svizzera, sono ancora a disposizione 2 mila biglietti

Fino a domani mattina delle ore 10,00 si potranno acquistare gli ultimi 2 mila biglietti per il match di venerdì alle ore 20,45 allo stadio Olimpico tra l’Italia-Svizzera, decisiva per il primo posto del girone e qualificarsi così ai mondiali in Qatar 2023. Il tutto grazie anche ai prezzi popolari messi dalla Figc, con la capienza al 75% e per ritornare alle notti magiche degli Europei vinti quest’estate.

Biglietti e prezzi

TRIBUNA D’ONORE CENTRALE

Euro 100,00

TRIBUNA D’ONORE

Euro 90,00

TRIBUNA MONTE MARIO

Euro 70,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO

Euro 50,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 35,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

TRIBUNA TEVERE

Euro 45,00

TRIBUNA TEVERE RIDOTTO

Euro 30,00

TRIBUNA TEVERE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 25,00

TRIBUNA TEVERE CON VISIBILITA’ RIDOTTA

Euro 20,00

DISTINTI

Euro 14,00

CURVE

Euro 10,00

TRIBUNA TEVERE, DISTINTI E CURVE RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA ADULTO

Euro 25,00

TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA UNDER 18

Euro 20,00

