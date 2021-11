Troppo spesso c’è un flop a centrocampo. Il Mattino vota

6 Anguissa

Veloso gli si piazza attaccato per limitarne il raggio d’azione, ma il camerunense esce alla distanza e riesce a supportare bene la manovra. Difficile stoppare gli strappi scaligeri ma difficile pure che lui perda un pallone. Provvidenziale pure nel mischione al 77’ ma poco scintillante.

6 Fabian Ruiz

Tudor sceglie Barak per cercare di stoppare il play azzurro, ma il pallone servito a Di Lorenzo per il pareggio azzurro rasenta la perfezione alla Iniesta per visione e dolcezza del tocco. Poi lì nel mezzo è il posto dove il Napoli fa fatica anche a capire come neutralizzare l’aggressività veronese.

5 Zielinski

Il suo duello è con Tameze: riesce a trovare qualche tracciante importante, soprattutto quando gioca di prima: scoordinato quando ha tra i piedi la palla giusta, per una buona che ne fa, un paio le sbaglia. Patisce le pene dell’inferno quando sente l’uomo che lo segue in tutte le zone del campo.