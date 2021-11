SSCN – Castelvolturno riaprirà i suoi cancelli a partire da mercoledì

Il Napoli è reduce da un tour de force che lo ha visto disputare 7 partite in 22 giorni. Qualche azzurro avrebbe bisogno di tirare il fiato, anche “mentalmente”. Di solito la pausa per le Nazionali serve a questo, ma in casa azzurra sono ben 14 i calciatori convocati dalle rispettive rappresentative nazionali. Comunque, per quanto riguarda la squadra partenopea, dopo la gara contro il Verona, riprenderà mercoledì gli allenamenti all’SSC Napoli Komani Training Center di Castelvolturno. I calciatori, agli ordini di Spalletti, si alleneranno in questa settimana di sosta in vista della prossima sfida di campionato in programma domenica 21 novembre e che sarà Inter-Napoli, valida per la 13esima giornata di Serie A.