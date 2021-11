Spalletti ai voti del CorrSport e Mattino

6 Spalletti (Mattino)

Si è fatto imbrigliare la mediana azzurra con l’aggressività del Verona che non ha mai avuto un cedimento neppure nel secondo tempo. Certo, un po’ dietro il Napoli ha traballato, senza Koulibaly ha sofferto nell’impostazione e questa volta non è arrivato l’aiuto del settimo cavalleggeri perché i cambi non hanno dato valore aggiunto. Ma se non arriva la vittoria è anche per merito dei gialloblù. Non è un dramma.

Spalletti (CDS) 6 I due pali sanno di rimpianto. I cambi stavolta non lo premiano.