SERIE B FEMMINILE – Vittorie estere per San Marino e Como Women. Netto successo del Cesena

Il campionato di serie B femminile, mai come quest’anno è difficile per pronostici e capire chi prevarrà sulle dirette concorrenti. Le protagoniste della giornata sono il San Marino Academy e il Como Women che vincono in trasferta contro il Chievo e il Ravenna. Vittorie interne per Roma calcio femminile, Tavagnacco, Cesena e Cittadella. Pari a reti bianche tra Pro Sesto e Cortefranca.

Chievo Verona Women-San Marino Academy 0-1

Pro Sesto-Cortefranca 0-0

Ravenna-Como Women 0-3

Roma calcio femminile-Pink Sport Bari 3-1

Tavagnacco-Brescia 2-1

Cesena-Sassari Torres 4-0

Cittadella Women-Palermo 2-0

A cura di Alessandro Sacco