Sconcerti: “Coppa d’Africa? Non è accettabile che si faccia un grande torneo in pieno inverno”

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato a Calciomercato.com.

Il Napoli è in calo.

«E’ stato fermato da un buon Verona, ma è vero: il Napoli sono cinque partite che non è brillante. Ti dico un dato che fotografa questa difficoltà: nelle prime 7 partite il Napoli ha fatto 18 gol, nelle seconde cinque su azione ha fatto 4 gol, più i due rigori di Insegne con il Bologna».

Forse è una squadra – banalmente – stanca.

«La stanchezza è un diritto di tutti, ma è vero che i solisti del Napoli sono meno brillanti. Penso a Insigne e Politano e soprattutto a Lozano, che è quasi scomparso. Col Verona mancava Koulibaly, e non è poco».

Il Napoli da qui a fine 2021 è atteso dagli scontri diretti. E a gennaio perderà i tre africani – Koulibaly, Osimhen e Anguissa – impegnati nella Coppa d’Africa.

«E’ vero, e il calendario non aiuta Spalletti. Ma io credo che il campionato sia ancora fortemente nelle mani di Milan e Napoli. E lasciami dire una cosa sulla Coppa d’Africa».

Prego.

«Non è accettabile che si faccia un grande torneo in pieno inverno. Per il Mondiale in Qatar i campionati si fermano, per la Coppa d’Africa no. E’ un fattore che può incidere».