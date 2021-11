Per Il Mattino sono due i flop in difesa

6 Ospina

Caprari disegna la prima occasione della gara, El Patron si fa trovare reattivo. Nulla può sulla zampata di Simeone che rompe l’imbattibilità. Poi è ancora preciso sulla conclusione di Barak al 67’. Perde le staffe con Ayroldi quando non fischia una carica su di lui. Poi sempre puntuale anche nella gestione dei momenti più accesi.

7,5 Di Lorenzo

Casale gli monta una guardia importante fin dai primi minuti. Fondamentale la sua stoccata alle spalle di Montipò per regalare il pareggio immediato al Napoli, forte e cattivo nel diagonale tra le gambe del portiere. Pulisce ogni pallone da centrocampista, davvero prezioso e saggio: sa sempre quello che deve fare e lo fa sempre bene.

5,5 Rrahmani

Caprari gli dà fastidio nella prima impostazione. Simeone lo brucia in occasione del vantaggio scaligero dove il veronese fa il predatore e lui sembra la preda. Bene in scivolata a evitare brutti guai a fine primo tempo ma senza Koulibaly manca la tradizionale aggressività e anche la sicurezza del veterano.

6,5 Juan Jesus

Il duello con Simeone inizia subito: scivolata dopo 5 minuti a fermare l’argentino, l’attaccante invece prova a stuzzicarlo sulla prima uscita. Per almeno tre volte anticipa ogni cosa e toglie le castagne dal fuoco. Bene più volte in anticipo e in ogni caso non commette mai errori. Per essere al debutto, poco da dire.

5,5 Mario Rui

La sgasata di Barak mette in imbarazzo la sua fase difensiva, manca ferocia nella chiusura, con il ceco che lo supera trattandolo davvero come se fosse un birillo e mette dentro per Simeone. Altre volte avrebbe perso in sicurezza e invece poi non traballa più. Ma resta il peso dell’errore.