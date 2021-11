Osimhen ed Insigne ritornano tra i titolari: i due azzurri a secco contro il Verona

Il nigeriano torna al centro dell’attacco dopo aver saltato per un fastidio muscolare le sfide contro Salernitana e Legia Varsavia: Victor è stretto nella morsa tra Gunter e Ceccherini, se ne libera con una girata geniale sul cross basso di Politano: controllo di destro e tiro di sinistro che si stampa sul palo. Parte deciso in avvio di ripresa Osimhen e protesta per un contatto in area di rigore con Dawidowics: l’arbitro Ayroldi lascia proseguire. E torna tra i titolari anche Insigne, costretto a saltare per un fastidio muscolare le ultime due sfide: il capitano alza troppo la mira in avvio, poi cuce come di consueto il gioco sul centro-sinistra anche se viene sistematicamente raddoppiato dai gialloblù. Va via a Dawidowciz che lo trattiene vistosamente e viene ammonito, su un’azione simile poco dopo del difensore gialloblù l’arbitro non interviene perché non giudica l’intervento falloso. Fonte: Il Mattino.