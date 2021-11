Napoli-Insigne, un club della Mls “corteggia” il capitano

Dal primo Gennaio Lorenzo Insigne e il Napoli si diranno addio, visto che sarà a scadenza del contratto e potrà quindi scegliere la squadra e l’ingaggio più adatto. Al momento tra le parti manca l’intesa sulle cifre, anzi l’agente del capitano Vincenzo Pisacane è in America per motivi lavorativi. Le parole di AdL sono state chiare: “Se Lorenzo vuole proseguire l’avventura con noi, lo accoglieremo a braccia aperte, in caso contrario ce ne faremo una ragione”. Concetto ripetuto ieri anche dal d.s. Cristiano Giuntoli. Sul capitano del club azzurro ci sarebbe il Toronto, società dell’Mls, anche se ovviamente nelle preferenze di Insigne ci sono l’Italia e i club europei. Ancora qualche mese per capire, dopo di che inizierà l’asta per il capitano e la sua avventura a Napoli finirà inesorabilmente.

Fonte: F. Mandarini CdS