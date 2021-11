Marcello Altamura, giornalista: “Napoli-Verona? Una partita difficile e si sapeva…”

A “Marte Sport Live”, Marcello Altamura, giornalista:

“Libro su Maradona? Non è una biografia né il solito libro su Maradona ma un’inchiesta che mette in fila elementi, anche inediti, sull’accerchiamento di questo campione la sua espulsione dal sistema, che lo ha sfruttato senza pensare all’uomo Diego. Ma solo alle magie del calciatore ed ai soldi. Quando Diego è caduto nella polvere tutti si sono dileguati. Il personaggio Maradona schiacciava l’uomo Diego, che era fragile. La dipendenza di Maradona dalla cocaina derivava proprio da questo suo sentirsi un’attrazione da circo che doveva sempre funzionare. Napoli-Verona? Il confine tra il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto è un po’ labile. Il Milan ha frenato ma se il Napoli avesse vinto sarebbe stato primo da solo alla sosta ma è una partita difficile e si sapeva. Il Napoli si è visto un po’ in calo, le tossine ci stavano. Il Verona non è una piccola ma a tutti gli effetti una grande, per risultati e gioco. Nel lotto delle grandi il Verona mi ha impressionato, seria candidata almeno a una posizione in Europa”.