Lazio/Salernitana, arrivo in ritardo e coltelli: 3 feriti tra i granata

Tre ragazzi, tifosi granata, sono stati accoltellati. In totale i feriti sarebbero otto, ma in ospedale ne sono finiti tre con ferite da taglio. Prima della partita, dieci tifosi della provincia a sud di Salerno sono stati accerchiati da tre auto sopraggiunte. Un gruppo di violenti con la sciarpa biancoceleste li ha picchiati, poi sono spuntati coltelli. In precedenza, poco prima delle ore 16, un altro tifoso della Salernitana era stato picchiato in zona Lungotevere. La sfida (sugli spalti) l’hanno vinta i salernitani tra i quali, però, si è mischiato qualche sconsiderato che ha fatto esplodere cinque petardi e lanciato un paio di fumogeni sulla pista di atletica dello stadio Olimpico: la deflagrazione ha danneggiato l’impianto audio curva Sud. Sono arrivati a Roma in 5032 ed hanno sostenuto la squadra granata dal primo all’ultimo minuto. Sono riusciti a raggiungere il settore ospiti alle ore 18.37, causa traffico. Al loro ingresso all’Olimpico, la Lazio aveva appena raddoppiato ma la partita sui gradoni, non ha perso smalto, nerbo, intensità. Il ritorno a casa è stato lento e complesso. I pullmann sono partiti scaglionati – uno ogni dieci minuti – con scorta fino a Valmontone.

Il Mattino