Juan Jesus: “Dopo la sosta ci faremo trovare pronti per la sfida contro l’Inter”

Eppure non sembrava fosse passato così tanto tempo: perché ottocento giorni sono un’enormità. Juan Jesus ha avuto modo di fare le prove da titolare in Europa League, giocando da esterni di sinistra, poi è tornato alle origini da centrale, per prendersi le responsabilità che in genere appartengono a Koulibaly: e quando Napoli-Verona è finita, è inutile star lì a ricordargli che non è apparso arrugginito dalle tante panchine del passato.

«Volevamo vincere e ci abbiamo provato sino alla fine. Ci è mancato poco, ci siamo andati vicini, sapevamo che sarebbe stata difficile, perché il Verona gioca, e purtroppo dobbiamo accontentarci del pareggio. Ma durante la sosta lavoreremo duro, perché poi ci aspetta una grande sfida con l’Inter».

Novantasei minuti con tensione che si è avvertita, spesso, soprattutto su alcune decisioni di Ayroldi, scelte non decisive ma irritanti per un Napoli e per un Juan Jesus che non cercano alibi. «Non voglio far polemiche, è andata così. Noi abbiamo fatto la nostra gara e lui ha preso le sue decisioni. Ma abbiamo dimostrato che giochiamo sempre per i tre punti. C’è da migliorare e lo faremo» .

Fonte: A. Giordano (CdS)