Il “sogno americano” riguarda Insigne e un altro azzurro di Spalletti

Le frontiere si aprono anche nel calcio di oggi dove ovviamente i calciatori cercano di allargare gli orizzonti e capire le varie opportunità. Il campionato americano Mls è da sempre un’attrattiva o un sogno, a seconda delle circostanze. In casa Napoli due i calciatori che sono presi in considerazione, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Entrambi sono accomunati dalla scadenza del contratto a Giugno. Per il capitano ci sono i Toronto, ma anche il belga ha diverse squadre che lo seguono. In più per il “Ciro” napoletano sta per avere un figlio e quindi un motivo in più per accettare la destinazione negli States.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport