Il Napoli ai voti del CdS: Fabian Ruiz piede e personalità. Il palo “ferma” Osimhen

L’Hellas Verona si conferma bestia nera del Napoli, imponendo al “Maradona”, il pareggio per 1-1. Una gara che per gli azzurri si fa in salita con la rete di Simeone, tap-in vincente che beffa l’ex Rrahamani. La squadra di Spalletti però ha un carattere infinito e pareggia, assist di Fabian Ruiz, tiro di prima intenzione di Di Lorenzo e Montipò è battuto. Ospiti vicini al nuovo vantaggio con Barak, stavolta salva Rrahamani. I partenopei sono sfortunati con il palo di Osimhen. Nella ripresa gioco spezzettato e solo nel finale il Napoli va vicino al successo con il secondo palo, stavolta Mertens su punizione e salvataggio degli scaligeri che impediscono la rete di Petagna. Solo Zielinski e Lozano non arrivano alla sufficienza, non perfetti anche Rrhamani e Mario Rui

Spalletti 6 – I due pali sanno di rimpianto. I cambi stavolta non lo premiano.

Ospina 6,5 – La manona su Caprari (12’) diventa decisiva, subito, mentre su Simeone non ci si può opporre.

Di Lorenzo 7 – Gira di rabbia, a occhi chiusi, e trova le gambe aperte di Montipò. Poi attacca, perché ce l’ha dentro.

Rrahmani 5,5 – Bruciato da Simeone ma determinante su Barak (32’), quando cancella l’1-2. Però balbetta.

Juan Jesus 6 – Dopo 805 giorni è titolare in campionato: è lucido, presente, freddissimo.

Mario Rui 5,5 – Secondo abitudini, lui va, però Barak gli fa male sull’1-0.

Anguissa 6 – Sta un po’ sulle sue, probabilmente portandosi appresso il peso delle fatiche, ma ha lampi che squarciano.

Mertens (41’ st) sv – Il palo stavolta è sfortuna.

Fabian Ruiz 6,5 – Con Barak dà vita allo spettacolo. Con il radar e con semplicità arriva a Di Lorenzo ma è personalità e piedi.

Zielinski 5 – Le pause stavolta sovrastano i guizzi.

Elmas (17’ st) 6 – Strappando, da trequartista o da mediano, ma caoticamente però con intensità.

Politano 6 – Lo scatto che apre il campo è un cenno, il primo ma anche l’unico abbagliante.

Lozano (17’ st) 5 – Le scelte spesso inopportune.

Osimhen 6 – Va a sbattere contro il palo, dopo veronica da prima punta che sente la porta. Un altro giallo gratuito: troppi.

Petagna (46’ st) sv – Per la disperazione.

Insigne 6 – E’ un esempio di dedizione nelle coperture e lo spreco si avverte.

Ounas (41’ st) sv – Spiccioli nella notte.

Fonte: A. Giordano (CdS)