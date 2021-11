I cambi di Spalletti non portano una scossa: il Verona regge l’urto

I primi cambi di Spalletti: dentro Elmas e Lozano al posto di Zielinski e Politano per provare a inserire nuova brillantezza ma la scossa non arriva. Il Verona, infatti, non abbassa la tensione e continua a reggere i duelli negli uno contro uno e gli azzurri fanno fatica a liberare l’uomo davanti a Montipò. Nuova energia la dà Mertens e negli ultimi dieci minuti si vedono di più gli uno-due nello stretto ma il Napoli non riesce a sfondare. E arriva così il primo pareggio casalingo in campionato, dopo quello esterno all’Olimpico con la Roma: una frenata degli azzurri contro il Verona che si conferma avversario ostico per il Napoli e porta via un punto dal Maradona. Fonte: Il Mattino.