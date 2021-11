Giuseppe Galderisi, Allenatore: “Il Napoli poteva fare di più?…”

A “Marte Sport Live”, Giuseppe Galderisi, ex Calciatore, ora Allenatore:

“Il Napoli poteva fare di più? Dopo le coppe aveva una partita difficile. Il Verona ha fatto una grande partita. Il Napoli poteva portarla a casa, ma ci sta un piccolo stop per un Napoli che è una delle squadre che gioca meglio. Si può sentire soddisfatto. Spalletti poteva fare qualche cambio prima? Ognuno poi la vede a modo proprio, ma la realtà è che l’allenatore ha in mano la situazione. Allenatore che peraltro sta facendo le cose al meglio e con il gruppo che lo segue alla grande. La partita la dovevi vincere con un colpo che poteva e o non poteva esserci. Il Napoli deve portarsi a casa il punto in maniera felice. Ora si confronterà con l’Inter che sarà un bel passaggio. Milan più avanti del Napoli di testa? Le due squadre giocano meglio di tutti, hanno qualità e mentalità. Poi è normale che in un percorso così importante qualche passaggio a vuoto ci possa stare. Forse l’Inter può rientrare. Ma non vedo Juventus, Lazio o Roma a poter infastidire. Il campionato è lungo ma mi sembra di capire che la fiducia e la capacità delle squadre in questione, di gestire i momenti, stia diventando un’abitudine. E questo è un buon segno”.