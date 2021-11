E’ sempre quel Verona, ma non è quel Napoli: una frenata “normale”

Sì, è vero, lo stop ancora una volta contro il Verona, quel Verona, ma il Napoli di oggi è tutt’altra cosa. E poi, dopo un ciclo terribile, 7 gare positive in soli 22 giorni, una frenata è concessa. Prevedibile. Normale. In merito scrive La Gazzetta dello Sport:

“Mentre però in primavera gli azzurri bruciarono la qualificazione Champions e parecchi milioni a bilancio, stavolta l’1-1 frena la corsa di Osimhen e compagni ma non cambia gli obiettivi. Differente comunque è stata la prestazione e questa è la cosa più importante in prospettiva. Infatti quel Napoli appariva svuotato e quasi sorpreso dalla prestazione avversaria. Stavolta i ragazzi di Spalletti hanno mostrato comunque voglia di inseguire il risultato – colpiti due pali – anche se è mancata lucidità per aggirare l’ottimo muro difensivo del Verona. E ci può stare alla fine di un ciclo di sette gare in 22 giorni in cui il Napoli ha rimesso a posto l’Europa League, mantenendo comunque il passo in vetta alla classifica col Milan”.