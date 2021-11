Avversario Napoli – Problemi alla coscia per l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko

L’Inter, dopo il pareggio nel derby contro il Milan per 1-1, si gode la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali. In casa nerazzurra c’era attesa sugli accertamenti dell’attaccante Edin Dzeko. La federazione bosniaca ha aggiornato sulla punta e si stratta di un: “danno ai muscoli della parte posteriore della coscia”. Il giocatore ora farà un programma di terapie fisica e solo nei prossimi giorni si saprà se sarà abile e arruolato per il match dopo la sosta contro il Napoli.

La Redazione