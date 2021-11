Attacco – Insigne cresce nella ripresa. Osimhen “esagera” nella preteste

5,5 Politano – Ceccherini va a cercarlo fin dentro la metà campo azzurra, un’ombra dalla quale staccarsi. Non ci sono tanti palloni importanti giocati e infatti non è incisivo là davanti come altre volte. Poi inizio della ripresa è più coinvolto anche perché è il Napoli a dettare i tempi del match. Ma di veri lampi nessuno.

6 Insigne – Dawidowicz ci prova a mettere il fisico e la corsa, ma quando la qualità viene fuori, il capitano trova costruzioni estremanente interessanti ed anche un Montipò che gli nega il 2-1 con un grande intervento. Cresce nella ripresa, quando la gara diventa un po’ più adatta alle sue corte. Ma senza scintille e fuochi d’artificio.

6 Osimhen – Gunter è un mastino fastidioso, ma il movimento è sempre quello giusto per aprire gli spazi. Latitano le chance di colpire, ma l’apporto è importante. Prende un palo stellare, fa tanto e spesso stando spesso da solo contro tutti. Esagera come sempre nella reazione e si prende un giallo per proteste.

Fonte: Il Mattino