Approfondimento e grafici A. Pisciotta – Napoli-Verona: importante non aver perso

Approfondimento sul Napoli nell’undicesima partita di Serie A contro il Verona; giocata il 7 novembre alle 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Vantaggio del Verona – al 13′ Simeone (0-1)

Ottima azione individuale dell’avversario che supera Mario Rui, che ha qualche colpa (figura 1); infatti il terzino invece di temporeggiare ed aspettare l’avversario prova ad affrontarlo in maniera “piatta”. Ovvero con una postura errata, in quanto invece di aspettarlo in diagonale per portarlo ancora di più verso l’esterno lo ha affrontato di faccia. L’altro errore invece di Rrahmani è il “non vede e non sente” l’avversario. E’ girato con faccia alla porta, altro errore in quanto con un rimbalzo potrebbe fare autorete, inoltre non vede l’avversario dove si posizione, e non lo sente in quanto non lo marca stretto, come dovrebbe fare in area di rigore.

Pareggio del Napoli – al 18′ Di Lorenzo (1-1)

Il pareggio degli azzurri arriva da un calcio piazzato, seppur non studiato o provato. Infatti con la difesa avversaria schierata sulla linea dell’area di rigore piccola, l’unico spazio libero da avversari risulta essere quello a ridosso del limite dell’area di rigore (figura 3). La palla dopo un colpo di testa difensivo finisce proprio lì, ma interviene Rrahmani (figura 4); che con un colpo di testa trova Ruiz libero, e la difesa avversaria in uscita. Il centrocampista azzurro vede subito l’inserimento del compagno (figura 5); Di Lorenzo con un ottimo tiro potente fa passare la palla sotto le gambe del portiere trovando il pari.

Conclusione dell’approfondimento

E’ un punto guadagnato, il Verona con Tudor in panchina, ha fatto già delle “vittime” importanti. Infatti ha vinto con Roma, Lazio e Juventus. Quindi il pareggio fa bene, morale agli azzurri di Spalletti, seppur con delle recriminazioni per errori arbitrali. C’è da dire che il Napoli nei primi 10/15 minuti di gara, soprattutto dopo la partita vinta in Polonia con il Legia, su un campo pesante, il viaggio; certo non deve essere una scusante. Ma finito questo ciclo di partite giocate ogni 3/4 giorni, gli azzurri sono ancora imbattuti in campionato; e sono sempre la miglior difesa del campionato con 4 goal subiti.

Ora con la sosta nazionali c’è bisogno di curare il dettaglio più piccolo, per iniziare un nuovo ciclo di partite interessanti ed importanti. A partire dalla partita di domenica 21, alle 18.00 contro l’Inter. E terminerà con la partita in casa contro lo Spezia, in casa il 22 dicembre. In mezzo ci sono le due partite di Europa League, per completare il passaggio del turno. E ci sono partite importanti, come lo scontro diretto con il Milan, le partite con Atalanta, Sassuolo e Lazio. Partite che testeranno al meglio questo Napoli che fino ad oggi è primo in classifica sia in Serie A che nel suo girone di Europa League.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

