Verona, i convocati di mister Tudor: assenza “pesante” per gli scaligeri

Per la sfida di questa sera alle 18.00 al Maradona, il tecnico dell’Hellas, Igor Tudor, ha diramato la lista dei convocati. Per gli scaligeri un’assenza pesante sarà quella di Lazovic, out per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro. Questo l’elenco completo:

Portieri: Pandur, Berardi, Montipò.

Difensori: Cetin, Casale, Ceccherini, Ruegg, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Sutalo.

Centrocampisti: Veloso, Faraoni, Barak, Bessa, Ragusa, Tameze, Hongla.

Attaccanti: Kalinic, Caprari, Lasagna, Cancellieri, Simeone.