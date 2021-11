Ultime Napoli – Spalletti finalmente può sorridere, infermeria quasi svuotata

In attesa dei convocati in casa Napoli, il tecnico Luciano Spalletti può iniziare a sorridere per quanto riguarda l’infermeria. Gli unici ancora assenti nella lista saranno Malcuit e Manolas, mentre da venerdì ha ritrovato Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Contro gli scaligeri riavere il suo centrocampista, il capitano e la punta di riferimento è un vantaggio non da poco. Il resto della formazione prevede il rientro di Ospina in porta, Juan Jesus al centro della difesa assieme all’ex Rrahamani, Mario Rui di nuovo a sinistra. Infine Politano dovrebbe spuntarla a destra su Lozano. Infine in caso di necessità entrerebbero i vari: Ounas, Mertens, Lozano e Petagna, insomma un Napoli 2.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport