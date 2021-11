SETTORE GIOVANILE – Il Napoli Under 17 batte di misura il Crotone

Dopo il pareggio nel derby contro la Salernitana, il Napoli Under 17 allenato da Liguori questa mattina ha affrontato in casa il Crotone. La rete decisiva per gli azzurrini è realizzata da Cuciniello. Nella ripresa alla compagine partenopea è mancato il colpo del k.o., traversa con Attanasio, ma alla fine sono arrivati i tre punti. Dopo la sosta gara in trasferta per il Napoli contro la Ternana.

NAPOLI: Turi, Ruggiero, Tortora, Milo, Mazzone, Manzo (35’st Romano), Vilardi (12’st Ceci), Di Lorenzo, Attanasio, Russo, Cuciniello. A disp. : Pellino, Desiato, Di Lauro, Balestriere, Grieco, Vigliotti, Miele. All. Liguori

CROTONE: Gentile, Mauriello, Lupinacci, Polimeni, Bianchi, D’Amora, Scandale, Caligiuri, Valente (10’st Mautone), Aprile (22’st Procopio), Elia. A disp. : Scarriglia, Russo, De Leo, Tosto, Greco. All. Corrado

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

Reti: 38’pt Cuciniello

Fonte: fccrotone.it