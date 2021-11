Serie A, Venezia/Roma: le formazioni ufficiali del lunch match

Sarà in laguna il lunch match di questa domenica di novembre di serie A. Si affronteranno Venezia/Roma. I padroni di casa alla ricerca di punti per allontanarsi un po’ dalla zona calda della classifica, gli uomini di Mourinho in cerca di conferme per mettere a tacere le polemiche di queste ultime settimane. Calcio d’inizio alle 12.30. I due tecnici hanno da poco diramato le formazioni ufficiali con cui disputeranno la partita:

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Kiyine, Forte, Okereke. All. Zanetti.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov. All: Mourinho.