SERIE A – Napoli-Hellas Verona 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli questa sera ha affrontato l’Hellas Verona, per proseguire l’ottimo inizio di stagione in campionato. Gli scaligeri sfiorano la rete con Barak, parata di Ospina. La rete arriva con lo punto dell’esterno della Repubblica Ceca e Simeone non sbaglia. La reazione degli azzurri arriva con la palla gol creata da Insigne. Il pareggio arriva con Di Lorenzo che su assist di Fabian Ruiz batte Montipò. Gli ospiti cercano ancora la via della rete con Barak, salva Rrahamani. Nel finale di primo tempo, azione di Politano a destra e palo di Osimhen. Nella ripresa tanto gioco spezzettato. Nel recupero palo su punizione di Mertens e poi il salvataggio degli ospiti su Petagna che era lì a pochi passi. Un pari di beffa, ma si è vista una squadra combattiva, ecco le nostre pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Di Lorenzo 7 – Al terzino destro, davvero dappertutto, mancava solo il gol per completare l’opera. Tiro di prima intenzione e battuto Montipò. Per il resto gara senza sbavature in difesa e gioca con regolarità. Bisognerebbe clonarlo.

Juan Jesus 6,5 – L’ex di Inter e Roma, aveva un colpito arduo, sostituire Koulibaly. Lo fa senza commettere errori, vincendo i duelli aerei e resta concentrato fino alla fine. Sarà utile per il prosieguo della stagione.

Anguissa 6 – Rispetto all’inizio di stagione, il centrocampista camerunense non è apparso brillante come al solito. Non parte bene, ma poi cresce e nella ripresa prende la mediana. La sosta potrà dargli una mano.

Fabian Ruiz 6,5 – Il centrocampista spagnolo, recuperato in extremis, ha confermato di essere in un buon momento. Suo l’assist per la rete di Di Lorenzo. Poi in un match dove era difficile districarsi in mezzo al campo senza grosse difficoltà.

Insigne 6 – Mezzo voto in meno al capitano, per alcune scelte non perfette. Per il resto bei passaggi ai compagni, uno per Politano e cerca la rete su punizione. Poteva fare meglio ma va bene così.

Flop

Rrahamani 5,5 – Salva su Barak il gol dell’1-2, ma peccato che si perde Simeone che gli passa davanti. Cerca di fare il massimo, anche se Koulibaly, ma comunque lotta fino alla fine.

Mario Rui 5,5 – Ad inizio gara Barak lo punta e lo supera anche in occasione del gol degli ospiti. Meglio nella ripresa dove cerca di farsi vedere in avanti, ma certamente non bene come nelle ultime sfide.

Zielinski 5 – A tratti nel primo tempo il centrocampista polacco cerca di farsi vedere in avanti, ma anche stasera sembra lontano parente dal giocatore della scorsa stagione.

Elmas 5 – Il macedone, rispetto alle ultime gare, è apparso lontano dal gioco. Non è riuscito a trovare la posizione, imbottigliato dalla squadra avversaria.

Lozano 5 – Il messicano entra bene cercando anche la conclusione, ma poi spesso non salta l’uomo e va in affanno. Deve ritrovare la fiducia dei tempi migliori.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco