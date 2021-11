Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ci sarà subito un big-match per il vertice tra l’Inter e il Napoli, che si disputerà allo stadio “G. Meazza”. In casa azzurra ci sono ben due diffidati che in caso di ammonizione contro l’Hellas Verona, salterebbero il match contro i nerazzurri.

Diffidati

Napoli – Mario Rui e Anguissa

La Redazione