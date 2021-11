Serie A 12°giornata, Venezia – Roma : Rimonta veneta gela Mourinho!

Serie A 12°giornata, Venezia – Roma :

Avvio super per il Venezia che alla prima occasione trova la rete del vantaggio. Caldara con un tiro all’angolino da dentro l’area supera il portiere. La Roma si fa vedere avanti con Abraham ma il suo tiro finisce sul palo. Poco dopo Veretout spreca tirando sopra la traversa. I veneti tentano il raddoppio con Okereke il quale corre solo ed in area non riesce a piazzarla come si deve. Sul finire di primo tempo la Roma ribalta il match. Prima è Shomurodov che firma il pari sfruttando un rimbalzo a suo favore e la manda all’angolo del portiere. Poi è Abraham che riceve una palla in area, si coordina e mira all’angolino da distanza ravvicinata. Nella ripresa sempre ospiti pericolosi, stavolta con El Shaarawy che impegna Romero ad una grande parata in tuffo. I padroni di casa trovano il pari con Aramu che dal dischetto spiazza Rui Patricio. Abraham prova a riportare avanti i suoi ma Romero respinge il suo tiro rasoterra. Ma è il Venezia che trova la terza rete con Okereke, il quale trovandosi solo contro il portiere tira all’angolino. Nel finale gli uomini di Zanetti trovano il legno prima con Modolo e poi con il colpo di testa di Henry.

Tabellino

VENEZIA (4-2-3-1): Romero; Mazzocchi (77′ Ebuehi), Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu; Crnigoj (46′ Sigurdsson), Aramu (77′ Tessmann), Kiyine (70′ Modolo); Okereke (89′ Henry). A disposizione: Maenpaa, Svoboda, Molinaro, Heymans, Schnegg, Peretz, Forte. Allenatore: Zanetti.



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (66′ Carles Perez), Ibanez; Karsdorp (83′ Zalewski), Cristante, Veretout, El Shaarawy (77′ Zaniolo); Pellegrini; Shomurodov (83′ Borja Mayoral), Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Tripi, Villar, Diawara, Mkhitaryan, Felix. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Aureliano

AMMONITI: Karsdorp, Kiyine, Abraham