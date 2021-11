Napoli, occhio all’ inizio scaligero: il Verona parte a tutto gas!

Il Napoli è primo in classifica, il Verona è in fiducia. Si prospetta una sfida “spigolosa” al Maradona oggi alle 18.00. Gli azzurri dovranno fare attenzione ad una cosa in particolare...Gli scaligeri iniziano sempre a spron battuto. La compagine di Tudor non ha l’abitudine di “studiare2 l’ avversario, ma di partire all’ arrembaggio, infatti, come si legge su TMW, è una delle due squadre – insieme al Bayer Leverkusen – ad aver segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco (8) in questa stagione nei 5 maggiori campionati europei. Il Napoli potrà rispondere con la miglior difesa europea (solo 3 reti subite) e questo confronto tra l’attacco di Tudor e la difesa azzurra sarà una delle chiavi della gara.