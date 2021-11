Maglia speciale dedicata a Diego in tre colori. In beneficenza parte degli incassi

La cara de D1OS. Sì, il volto del Diego a illuminare il novembre del Napoli: un omaggio, un ricordo che il club azzurro ha deciso di dedicare a Maradona in occasione dell’anniversario della sua scomparsa – 25 novembre 2020 – con una divisa celebrativa firmata EA7 che la squadra indosserà sia oggi con il Verona, sia dopo la sosta con l’Inter e la Lazio. Il completo, denominato Maradona Game, consta di una maglia con grafica del volto stilizzato del Pibe sovrapposto al segno di un’impronta digitale. Un segno che, come spiegato dal Napoli con una nota ufficiale, «rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea». La Maradona Game sarà distribuita in tre varianti di colore (1926 esemplari per tipo) e quella indossata con il Verona sarà in vendita sin da oggi: «Una parte dei ricavi sarà destinata a iniziative sociali benefiche che la società sta identificando», si legge.

Fonte: CdS