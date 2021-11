È notte fonda per il Legia Varsavia. Dopo la batosta subita contro il Napoli arriva un’altra pesante sconfitta in casa per la squadra di Golebiewski, che perde 3-1 con lo Stal Mielec nella 14ª giornata di Ekstraklasa. Nonostante il vantaggio siglato da Wieteska, gli ospiti ribaltano con Sitek e Piasecki a fine primo tempo e dilagano con Zyro. Il Legia continua a sprofondare in classifica andando al penultimo posto