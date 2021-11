La serie A delle 15.00: 3 punti per il Bologna e per l’Udinese

Per la serie A in campo alle 15.00, Sampdoria/Bologna ed Udinese/Sassuolo. A Genova il primo tempo termina con il risultato di 0-0, mentre in Friuli c’è sì un pareggio dopo i primi 45 minuti, ma con gol. La prima frazione di gioco, infatti, si chiude con il risultato di 2-2. Al rientro dagli spogliatoi, al Ferraris, subito si ritrovano in vantaggio gli uomini di Mihajlovic che, una volta raggiunti dai blucerchiati, hanno la lucidità di riportarsi nuovamente in vantaggio. Nella ripresa alla Dacia Arena, invece, sono i padroni di casa che si riportano prontamente avanti e tengono il risultato fino alla fine, nonostante un finale in inferiorità numerica. Di seguito i tabellini dei due match:

Sampdoria Bologna 1-2 47′ Svanberg, 76′ Thorsby, 78′ Arnautovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (85′ Dragusin), Yoshida, Colley (73′ Chabot), Augello (85′ Murru); Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen (67′ Ciervo); Caputo, Gabbiadini (67′ Torregrossa). A disposizione: A disposizione: Ravaglia, Falcone, Depaoli, Ferrari, Quagliarella, Yepes Laut, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (45′ Skov Olsen), Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano (84′ Mbaye), Barrow (75′ Sansone); Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Lanotte di Barletta e Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale: Zufferli di Udine. VAR: Giacomelli di Trieste. AVAR: Giallatini di Roma 2.

AMMONITI: Hickey, Gabbiadini, Colley, Ekdal, Murru.