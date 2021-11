Non nell’ immediato futuro, ma tra un po’ di tempo potrebbe accadere che la coperta corta in difesa possa creare problemi. Francesco Saverio, caporedattore Sport, La Repubblica, risponde così al quesito: «Sì, se non si tornerà sul mercato: Mandava a gennaio può colmare una lacuna cronica sulla fascia sinistra ma servirà anche un centrale in più vista l’assenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa».