Insigne, pro e contro sulla bilancia, ma conterà anche il cuore

Napoli resta la prima scelta, ma non a ogni costo.. De Laurentiis sa che questo non è il momento di chiedere una risposta definitiva a Pisacane, né di affondare il colpo. E quindi attende. La trattativa è ancora appesa a un filo, con la voglia del Napoli di trattenere il suo capitano sia pure senza poter (o voler) offrire le cifre di rinnovo che Insigne è convinto di meritare e che probabilmente sono pronti a offrirgli altrove. Alla fine, il nodo è tutto qui.ma anche gli addii non devono ricadere solo sulle spalle di uno. Visto con gli occhi del Napoli, impossibile poter offrire a Insigne un rinnovo fino al 2026 a 4-5 milioni di euro a stagione. Per un contratto a vita De Laurentiis è convinto che l’ingaggio debba essere più basso di quello attuale. Più passano le settimane e più le possibilità di un’intesa diminuiscono.