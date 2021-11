Insigne, l’ipotesi MLS sarebbe l’ultima ad essere considerata

Ormai è noto. Il Napoli ha fatto la sua proposta. ADL ha passato la palla ad Insigne ed il capitano deve decidere del suo futuro. Scelta non facile. Cuore o carriera? Accettare o provare a mettersi in gioco? Puntare all’ ultimo contratto da big o venire incontro alle esigenze di quella che è casa tua? Di certo, Lorenzo Insigne ne avrà di cose da mettere sul piatto della bilancia. Intanto, Vincenzo Pisacane, l’agente del capitano azzurro è negli Stati Uniti per questioni lavorative, ma nulla di legato al futuro del Magnifico. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l’ipotesi MLS prenderebbe quota soltanto nel caso in cui Insigne non rinnovasse col Napoli e non trovasse altra soluzione gradita.