Igor Tudor (All. Verona): “Koulibay? Vantaggio non averlo come avversario. A Napoli per attaccare”

A ridosso dell’Europa, con tre grandi del campionato già sgambettate. Ma questo Verona, che ieri si è messo in viaggio con destinazione Napoli, di certo non intende fermarsi.

«Andremo lì per attaccare, anche se affrontiamo la capolista», garantisce Tudor, in una vigilia che gli toglie un Ilic ancora fuori condizione. Il centrocampista non ha risolto i problemi alla caviglia. Se all’ultima di campionato dell’anno scorso l’Hellas ha tolto al Napoli un posto in Champions, stavolta si punta a staccarlo dalla vetta

«Abbiamo forti motivazioni, e io cerco sempre di trasmettere coraggio. Sono fiducioso per Napoli, poi l’assenza di Koulibaly è sicuramente un vantaggio da parte nostra. Ma i cinque cambi rappresentano molte più soluzioni per Spalletti, che è un bravo allenatore. In base a quanto visto finora, il Napoli è la squadra che merita più di tutte il primato in classifica. E il Verona non si accontenta della propria classifica, anche se è molto buona».

Fonte: CdS