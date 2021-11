[Formazioni] Napoli-Verona: Osimhen al centro dell’attacco. Difesa a tre per gli scaligeri

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00, il Napoli affronterà l’Hellas Verona, con l’obiettivo del primo posto in attesa del derby di Milano. Per Spalletti arrivano buone notizie dall’infermeria, recuperati: Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Juan Jesus al posto dello squalificato Koulibaly in difesa, mentre in porta ci sarà il ritorno di Ospina. In casa dei gialloblu, la difesa sarà a tre. Sugli esterni ci saranno Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. In attacco spazio a Caprari, Barak e Giovanni Simeone. Match davvero interessante, miglior difesa contro un attacco che con Tudor ha numeri impressionanti.