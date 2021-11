DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Hellas Verona Secondo Sky Ounas in campo dal 1°

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Ayroldi; Ass1: Bindoni; Ass2: Dei Giudici; IV: Marcenaro; VAR: Abisso; AVAR: Meli

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00, il Napoli affronterà l’Hellas Verona in una sfida davvero interessante dal punto di vista tecnico-tattico. Per l’occasione la squadra di Spalletti indosserà la maglia celebrativa e si chiamerà “Maradona Game”. Out Malcuit e Manolas. Gli scaligeri cercheranno conferme dopo le ultime prestazioni in campionato. Assente per infortunio Frabotta, Lazovic e Ilic. Ilnapolionline.com sarà sul campo e vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato allo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco