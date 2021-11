DAZN – Tudor: “Punto meritato, partita interessante e stimolante”

Tudor, allenatore del Verona, interviene a fine gara ai microfoni DAZN: “Una squadra che non è solo protesa in avanti, siamo cresciuti anche a livello difensivo, abbiamo raddoppiato meglio, anche perchè comunque avanti abbiamo qualità, creiamo sempre qualcosa. Oggi direi che abbiamo fatto una bella gara, il che ci rende orgogliosi e direi che il punto è meritato. Alcune soluzioni le adattiamo alle caratteristiche dell’ altra squadra, come le scalate, non esiste la marcatura ad uomo e basta, bisogna analizzare i momenti, stabilire che posizione assumere. Quella di oggi era una gara stimolante ed interessante anche dal punto di vista mentale, ora tocca all’ Empoli e sarà la partita dell’ anno”