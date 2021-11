Il Cholito Simeone, in autentico stato di grazia, va in gol anche stasera. La sua soddisfazione ai microfoni di Dazn: “Sono felice di aver segnato in questo stadio, ma soprattutto per il punto conquistato dalla mia squadra contro una grande squadra, perchè fare determinati risultati non è mai facile, quando li fai senti anche mentalmente di aver fatto qualcosa di buono. Il nostro segreto è il non mollare, il lottare sempre ed i risultati si vedono”