Vigilia di Napoli/Verona: oggi la parola a mister Igor Tudor

Siamo alla vigilia di Napoli/Verona e si sa, le giornate che precedono i match, sono giornate di conferenze. Sul sito ufficiale della società scaligera si legge che il tecnico veneto, mister Igor Tudor, oggi 6 novembre, alle ore 14.45, presso la sede del Club gialloblù, sita in via Olanda 11, a Verona parlerà alla stampa per presentare la gara di domenica 7 novembre (ore 18) contro il Napoli, in programma allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli e valido per la 12a giornata della Serie A TIM 2021/22.