[Video] CALCIO FEMMINILE – A. Pistolesi (all. Napoli): “Contro la Lazio dovremo reagire”

Il Napoli Femminile è atteso domani a Roma dalla Lazio fanalino di coda e ancora a zero punti in classifica (fischio di inizio a Formello alle 14.30), una ghiotta occasione per la squadra di Pistolesi per provare a svoltare: “Andremo lì con tre assenze pesanti per squalifica ma coscienti che per noi è una partita importantissima a termine della quale vorremmo prenderci i tre punti. Certo, per loro è quasi l’ultima spiaggia ma di fronte avranno una squadra agguerrita”. Già perché il Napoli Femminile non può lasciare più nulla di intentato: “I risultati ci stanno penalizzando – continua Pistolesi – ma le prestazioni sono state buone ed io ho fiducia nel mio gruppo ed in chi sostituirà Awona, Di Marino e Soledad”.

