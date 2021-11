SPEZIA-TORINO

Nell’anticipo della 12a giornata di Serie A delle gare di sabato, lo Spezia di Thiago Motta è alla ricerca di punti per lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta di Firenze e abbandonare la zona retrocessione. Contro però, avrà un Torino in salute ed in fiducia reduce da una grande prestazione contro la Sampdoria.

PRIMO TEMPO

La prima azione della gara è dello Spezia, sponda di Nzola per Verde, che calcia di sinistro ma il pallone va fuori nessun probelma per Milinkovic che era sulla traiettoria. Partita bloccata e pochi spazi per le due squadre. Al 19′ l’occasione più pericolosa è per il Torino: cross dalla sinistra di Prat, deviazione di Singo per Belotti che colpisce la traversa. Granata vicino al vantaggio. Al 35′ Lo Spezia sfiora il gol, Bastoni mette al centro per Kovalenko, che non arriva sulla traiettoria, il pallone arriva a Gyasi da fuori area calcia fuori di poco.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa bravo Nzola ad andar via sul passaggio filtrante di Kovalenko, l’attaccante difende il pallone, si gira e calcia, ma è bravo Milinkovic a distendersi. Al 58′ lo Spezia passa in vantaggio. Kovalenko serve Sala fuori dall’area, fa partire un bolide di destro che nulla può Milinkovic, 1-0. Che Gol! Il Torino reagisce con Sanabria, si gira in area di rigore e palla di poco a lato. Nei minuti di recupero ci prova Ola Aina da fuori area con un tiro al volo, ma il pallone esce alla destra di Provedel. Finisce 1-0

TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko(92’Ferrer), Sala(71’Salcedo), Maggiore; Verde(79’Manaj), Nzola, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Zoet, Zovko, Manaj, Kiwior, Podgoreanu, Colley, Ferrer, Antiste, Salcedo, Strelec.