SERIE A – Juventus-Fiorentina, formazioni ufficiali. Sfida Dybala-Vlahovic. In campo l’ex Napoli Callejon

Questo pomeriggio all’Allianz Arena, fischio d’inizio ore 18,00 si giocherà il match tra la Juventus e la Fiorentina, La squadra di Allegri cercherà punti in campionato, dopo la qualificazione in Champions. Invece i viola far punti in trasferta. Le scelte ufficiali dei due allenatori.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

La Redazione