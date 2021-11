SERIE A – Juventus-Fiorentina 1-0, decide allo scadere Cuadrado

Questa sera all’Allianz Stadium si è giocata la sfida tra la Juventus e la Fiorentina dove per i padroni di casa è quasi da dentro e fuori. Nella prima frazione la squadra viola parte aggressiva e cerca la via della rete con Bonaventura do testa, blocca Perin a terra. I bianconeri cercano una reazione, ma fa fatica a costruire occasioni da gol. La gara rimane in controllo per gli ospiti dove Saponara di piatto manda alto sopra la traversa in spaccata. Ci prova anche Callejon ma il tiro finisce sul fondo. Nella ripresa la partita si gioca a ritmi bassi e le occasioni tardano ad arrivare. La svolta arriva con il doppio giallo a Milenkovic. La Juventus inizia a spingere e l’ex Chiesa coglie la traversa da posizione defilata. Sempre l’esterno dei bianconeri calcia, parata di Terracciano. Nel recupero arriva la rete di Cuadrado che batte in diagonale un non perfetto portiere ospite. Una vittoria che sa di liberazione, aggancia la squadra di Italiano che è calata alla distanza ed ha perso anche di nervi.

Juve (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (1′ st Pellegrini); Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot (33′ st Cuadrado); Morata (43′ st Kaio Jorge), Dybala (47′ st Bentancur). A disp.: Pinsoglio, Israel, Arthur, Ramsey, Bonucci, Bernardeschi, Kulusevski. All.: Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (33′ st Duncan), Torreira (19′ st Amrabat), Castrovilli (33′ st Nastasic); Callejon (29′ st Igor), Vlahovic, Saponara (29′ st Sottil). A disp.: Rosati, Cerofolini, Maleh, Terzic, Egharevba, Venuti, Benassi. All.: Italiano

Arbitro: Sozza

Marcatori: 46′ st Cuadrado (J)

Ammoniti: Danilo, Rugani (J), Martinez Quarta, Nastasic (F)

Espulsi: Milenkovic (F)

A cura di Alessandro Sacco