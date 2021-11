SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Vittoria al fotofinish per l’Inter, dilaga l’A.s. Roma

Il sabato di serie A femminile ha regalato emozioni e gol a Firenze, dove la Fiorentina ha affrontato l’Inter. Le nerazzurre vanno in vantaggio per 0-2 con le reti di Bonetti e Simonetti. La squadra viola agguanta il pareggio con la doppietta di Sabatino, ma all’ultimo secondo arriva la rete di Brustia per il 2-3 finale. Netta vittoria a Verona dell’A.s. Roma per 1-5. Tripletta di Paloma Lazaro, poi le reti di Giugliano e Serturini, mentre per le scaligere a segno Cedeno.

Fiorentina-Inter 2-3

Hellas Verona Women-A.s. Roma 1-5

A cura di Alessandro Sacco