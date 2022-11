SERIE A FEMMINILE – M. Panico (all. Pomigliano): “Contro il Sassuolo giocheremo con il morale alto. Test importante per noi”

Per il Pomigliano domani test importante contro il Sassuolo a Reggio Emilia, per confermare quanto di buono visto nelle ultime giornate. Sul sito ufficiale le parole del tecnico delle campane Mimmo Panico. “Domani sarà il test più impegnativo da quando siedo sulla panchina del Pomigliano. Affrontiamo una squadra di grandissimo livello guidata da un’ottima guida tecnica. Hanno vinto sei partite consecutive e domenica hanno perso contro una squadra fortissima. Hanno giocatrici importanti in tutti settori del campo e la squadra è stata costruita con grandissimo criterio e strutturata con forza fisica ed ottime abilità tecniche. Cantore è una calciatrice che ormai è diventata una grande realtà del calcio femminile italiano. E’ una attaccante di livello che abbina ad una grandissima forza atletica un’ ottima qualità tecnica e testerà sul campo le condizioni della nostra fase difensiva. Noi arriviamo a questa partita in buonissime condizioni con un morale molto alto. Sappiamo che per noi sarà un test molto significativo per verificare il lavoro che stiamo svolgendo, senza dimenticare che non sono ancora passati due mesi dal mio arrivo e abbiamo raccolto tanti punti. Abbiamo offerto delle prestazioni di livello esprimendo una buona qualità di gioco, cosa che rende ancora più felici le ragazze e tutta la società”.

Fonte: pomiglianocalciofemminile.com