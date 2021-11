CAGLIARI-ATALANTA 1-2:

partenza sparata dell’Atalanta, che si porta in vantaggio con Pasalic. 0-1. I bergamaschi sfiorano il bis. Poi Joao Pedro porta il Cagliari in parità. 1-1. Nella ripresa, Zapata raddoppia per l’Atalanta. 1-2. Il Cagliari non riesce a pareggiare e resta ultimo. Quarto posto solitario per l’Atalanta.

CAGLIARI (3-5-2):

Cragno; Zappa, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Deiola.

All. Mazzarri

ATALANTA (3-4-1-2):

Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.